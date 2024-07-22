Общество

«Кажется, сегодня здесь собрался весь город!» в Пскове открылся парк «Волшебная гора»

Парк развлечений «Волшебная гора» открылся в Пскове 28 июля. Это еще одно яркое событие Дня города Пскова и еще одна точка притяжения для псковичей и туристов, написал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Новый парк аттракционов "Волшебная гора" распахнул свои двери для посетителей. Кажется, сегодня здесь собрался весь город! Благодарю инвестора за прекрасную развлекательную локацию и значимый вклад в развитие нашего любимого Пскова!» - отметил Борис Елкин.

Напомним, визитная карточка «Волшебной горы» - колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую.

Фото из соцсетей

В Telegram-канале парка для псковичей и гостей города представили удобную карту проезда в парк аттракционов «Волшебная гора».

Источник: «Волшебная гора» / Telegram

Напомним, пространство парка наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.

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С программой открытия парка можно ознакомиться по ссылке ниже. Торжества продолжатся до 22.00.