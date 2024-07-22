Общество

Цирк, музыканты и фаер-шоу завершили день открытия псковского парка «Волшебная гора»

Открытие парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове состоялось сегодня, 28 июля. В честь этого события для всех посетителей была подготовлена яркая праздничная программа, вечером состоялись выступления артистов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На главной сцене выступили артисты и коллективы из Пскова и других городов. С зажигательным репертуаром приехала музыкальная группа «Киви» из Смоленска. Она порадовала псковичей каверами на хиты разных эпох и заставила всех танцевать, даже когда пошёл сильный дождь.

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Помимо этого в праздничной программе приняли участие хип-хоп центр «Хоть отбавляй», народный коллектив «Псковский цирк», а для детей была организована анимация от Jollykids.

Ярким окончанием концерта стало фаер-шоу BF-show.

Напомним, парк аттракционов будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Завтра, 29 июля, парк не работает.