Парк «Волшебная гора» в Пскове не будет работать 29 июля

Завтра, 29 июля, парк «Волшебная гора» в Пскове будет закрыт. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.
«Наши невероятно талантливые и преданные сотрудники усердно работали, чтобы обеспечить вам незабываемые впечатления в нашем парке во время сегодняшнего открытия. Они действительно заслуживают небольшого отдыха, чтобы восстановить свои силы и продолжить радовать вас в будущем», - отметили в администрации парка развлечений «Волшебная гора».
Напомним, парк открылся 28 июля. Визитная карточка «Волшебной горы» - колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую. К этому и другим аттракционом сегодня выстроились длинные очереди.
Источник: «Волшебная гора» / Telegram
Пространство парка наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.
С программой открытия парка можно ознакомиться по ссылке ниже. Торжества продолжатся до 22.00.