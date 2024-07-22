Общество

Парк «Волшебная гора» в Пскове не будет работать 29 июля

Завтра, 29 июля, парк «Волшебная гора» в Пскове будет закрыт. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

«Наши невероятно талантливые и преданные сотрудники усердно работали, чтобы обеспечить вам незабываемые впечатления в нашем парке во время сегодняшнего открытия. Они действительно заслуживают небольшого отдыха, чтобы восстановить свои силы и продолжить радовать вас в будущем», - отметили в администрации парка развлечений «Волшебная гора».

Напомним, парк открылся 28 июля. Визитная карточка «Волшебной горы» - колесо обозрения высотой 50 метров с открывающимся видом на исторический центр города и реку Великую. К этому и другим аттракционом сегодня выстроились длинные очереди.

Для псковичей и гостей города представили удобную карту проезда в парк аттракционов «Волшебная гора».

Источник: «Волшебная гора» / Telegram

Пространство парка наполнено площадками для семейных прогулок и детских игр, есть амфитеатр. По периметру установлены фуд-зоны. К «Волшебной горе» примыкает прибрежная зона отдыха с лодочной станцией. А для удобства посетителей на входе в парк организована просторная автопарковка, рассчитанная на 80 мест.

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С программой открытия парка можно ознакомиться по ссылке ниже. Торжества продолжатся до 22.00.