Общество

Основные причины детского ожирения в регионе перечислили в облздраве

Основные причины детского ожирения в Псковской области перечислили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, с учетом особенностей развития современного общества среди основных факторов риска развития избыточной массы тела и ожирения в комитете выделили выделить:

несбалансированное питание (постоянное переедание, избыток углеводов в пище);

наследственную особенность (при наличии ожирения у обоих родителей вероятность возникновения подобного нарушения у ребенка составляет 80%; при наличии ожирения только у матери – 50%; только у отца – 38%);

гиподинамию;

врожденную повышенную активность ферментов липогенеза (синтеза жира) и сниженную активность ферментов липолиза (расщепления жировой ткани на ее составляющие);

заболевания эндокринных желез;

нарушение функций вентролатеральных и вентромедиальных ядер гипоталамуса (отдела мозга, отвечающего за нейроэндокринную деятельность), регулирующих аппетит и насыщение;

эмоциональные нагрузки;

влияние образования и семейных традиций.

Изменение образа жизни (диетотерапия, расширение физической активности и коррекция пищевого поведения) у детей и подростков с ожирением или избыточной массой тела, а также членов их семьи составляет основу терапии ожирения и его профилактики.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» проводит работу среди населения по поляризации здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. Мероприятия по формированию здорового образа жизни проводятся в рамках реализации превентивных программам:

«Школа здорового образа жизни» для учащихся 1-5 классов;

интерактивные лекции в группах социальных сетей и на официальном сайте по темам касающихся здорового образа жизни, в том числе правильного питания;

семинары (вебинары) на тему: «Организация работы по профилактике школьных обусловленных заболеваний»;

акция «День здорового пищеварения».

Ранее сообщалось, что количество детей с ожирением выросло в Псковской области более чем на 23%.

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