Основные причины детского ожирения в регионе перечислили в облздраве

Основные причины детского ожирения в Псковской области перечислили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, с учетом особенностей развития современного общества среди основных факторов риска развития избыточной массы тела и ожирения в комитете выделили выделить:
Изменение образа жизни (диетотерапия, расширение физической активности и коррекция пищевого поведения) у детей и подростков с ожирением или избыточной массой тела, а также членов их семьи составляет основу терапии ожирения и его профилактики.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» проводит работу среди населения по поляризации здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. Мероприятия по формированию здорового образа жизни проводятся в рамках реализации превентивных программам:
Ранее сообщалось, что количество детей с ожирением выросло в Псковской области более чем на 23%.
В чем причины лишнего веса у детей, как решается эта проблема в регионе и главное — как могут помочь своим детям их самые близкие люди, читайте в материале по ссылке ниже.