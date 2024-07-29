Общество

Средняя зарплата псковских педагогов составила менее 40 тысяч рублей

Средняя зарплата педагога в Псковской области составляет около 39 тысяч рублей. Об этом председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Средняя зарплата педагога у нас сейчас около 39 тысяч рублей. Она растет, но, конечно, не так, как хотелось бы. Мы понимаем, какие инструменты возможно применить, чтобы в 2030 году довести ее до 52 тысяч. При этом федеральные инструменты тоже добавляют», – рассказал Андрей Ермаков.

Региональные меры, которые внедрены губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, обходятся области примерно в 170 миллионов рублей в год.

«Это очень ощутимая цифра для нашего бюджета. Мы благодарны за это. Мы поставили себе задачу прийти к цифре - 100 вакансий в год. Мы никогда не уберем вакансии полностью, но хотим иметь контролируемое количество вакансий», – добавил председатель комитета.