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Михаил Ведерников: Мы гордимся историей и традициями железнодорожной отрасли

Работников и ветеранов железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником от имени правительства Псковской области и от себя лично поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы гордимся историей и традициями железнодорожной отрасли, которая всегда имела особое значение для России. Развитие сети железных дорог дало толчок для экономического прогресса, позволило развивать удаленные регионы и включить их в единое экономическое пространство страны», - сказал Михаил Ведерников.

Для Псковской области железные дороги тоже стали важным этапом, отметил губернатор. Целый ряд населенных пунктов рос и развивался благодаря железнодорожным узлам и станциям: Новосокольники, Струги Красные, Бежаницы, Дно.

Сегодня в регионе почти пять тысяч человек трудятся на железной дороге — машинисты, проводники, инженеры, диспетчеры, ремонтники. Каждый вносит свой профессиональный вклад в развитие железнодорожной отрасли, заботится о безопасности и комфорте пассажиров.

«Вы помогаете стать ближе людям из самых удаленных уголков нашей страны, обеспечиваете стабильную работу промышленных предприятий, отраслей и в целом социально-экономическое развитие региона», - заметил глава региона.

Только за шесть месяцев 2024 года в Псковской области железнодорожным транспортом было перевезено более миллиона пассажиров, погрузка по региону составила более 220 тысяч тонн грузов

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«Благодарю вас за ответственное отношение к работе, преданность профессии, за готовность трудиться и добиваться необходимых результатов на благо Псковской области и России. Выражаю признательность ветеранам отрасли. Ваши славные трудовые традиции сегодня продолжает молодое поколение железнодорожников, для которых вы остаетесь ярким примером. Желаю вам успехов, удачи, терпения и упорства в достижении новых профессиональных высот!» - заключил Михаил Ведерников.