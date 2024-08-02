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Общество

Три случая клещевого энцефалита выявили в Псковской области с начала года

04.08.2024 18:01|ПсковКомментариев: 0

За неделю с 26 по 31 июля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 66 человек, в том числе 24 ребенка. Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. 

По состоянию на 31 июля 2024 года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1998 человек) на 35,6% меньше, в том числе детей (566) – на 22,9% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 годы (исключая ковидный период). За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 2028 человек, в том числе детей – 575.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1440 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1428 (за неделю – 66), из природных биотопов – 12.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

  • клещевым вирусным энцефалитом – 0,28%,
  • иксодовым клещевым боррелиозом – 23,7%,
  • моноцитарным эрлихиозом человека – 2,9%,
  • гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,69%.
В 2024 году зарегистрировано семь случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребенка, три случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых.

Напомним, в случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.

Теги: #клещи
Источник: Псковская Лента Новостей
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