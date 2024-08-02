Общество

Псковички приняли участие в церемонии открытия фестиваля «Миссис Россия»

Представительницы Псковской области, Пскова и Великих Лук приняли участие в церемонии открытия фестиваля «Миссис Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы регионального конкурса.

Фото здесь и далее: организаторы регионального конкурса

Псковскую область на фестивале «Миссис Россия» представляют сразу четыре мамы от региона, среди которых Кристина Ларченко, Евгения Морозова, Анастасия Сичкаренко и Валерия Домбровская.

Вчера, 4 августа, состоялось торжественное открытие фестиваля, в котором псковички получили официальный статус финалисток главного конкурса России среди замужних женщин, отметили организаторы «Миссис Псков». Им вручили брендированные ленты и дипломы, подтверждающие статус.

Напомним, финал фестиваля пройдет 11 августа в Москве в фольклорном центре Людмилы Рюминой. Фестиваль организует фонд материнства и детства «Планета женщин» под руководством бессменного президента Аллы Маркиной.