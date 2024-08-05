Администрация прорабатывает форматы взаимодействия с псковскими коневладельцами

Какие шаги будут предприняты для регуляции нахождения лошадей в парках и скверах города Пскова, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Далее в администрации будут требовать соблюдения всех договоренностей и требований безопасности.
Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля. В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.