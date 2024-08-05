Общество

Администрация прорабатывает форматы взаимодействия с псковскими коневладельцами

Какие шаги будут предприняты для регуляции нахождения лошадей в парках и скверах города Пскова, рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Нами было проведено несколько встреч с представителями данного сообщества. Мы предложили им высказать свое мнение в письменной форме, мы их приняли. Сейчас наши специалисты из управления культуры их изучают, также с нами взаимодействуют некоторые областные комитеты», - сказал Андрей Ульянов.

Далее в администрации будут требовать соблюдения всех договоренностей и требований безопасности.

«Мы готовы думать, чтобы дальше в рамках ярмарочных мероприятий и другого событийного календаря приглашать их (коневладельцев - ред.) для оказания услуг», - добавил Андрей Ульянов.

Напомним, нахождение лошадей и пони в парках запретили в Пскове. Соответствующие изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приняли на сессии городской Думы 17 июля. В настоящее время организовывать катание на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и в сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Традиционные места катания, таким образом, попали под запрет.