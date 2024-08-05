Общество

Стартовые подарки дарят беременным псковичкам при обращении в женскую консультацию

Региональный проект по профилактике абортов реализуется в Псковской области. Об этом главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В начале февраля на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым главврач представила проект региональных программ по профилактике абортов, повышению рождаемости и сохранению репродуктивного здоровья женщин. Сейчас он активно реализуется по нескольким направлениям.

На базе центра и женских консультаций созданы кабинеты медико-социальной и правовой помощи. С их помощью беременные узнают о доступных мерах материальной, социальной поддержки, а также получают необходимое психологическое консультирование.

Следующее направление – стартовые подарки при обращении в женскую консультацию. Разработано методическое пособие, в котором рассказывается о периодах беременности, уходе за малышом, есть памятные места для вклеивания фотографий. Также будущие мамы получат первую одежду для ребенка.

«Кроме того, в рамках программы – повышение квалификации всех специалистов: акушеров-гинекологов, акушеров, среднего медицинского персонала, регистраторов, психологов. <...> Обучение для того, чтобы обновить знания о том, как стоит консультировать, как сопровождать беременную, которая в начале своего пути встала в ситуацию репродуктивного выбора», – добавила Мария Грищук.

В рамках проекта также открылись школы материнства на базе Псковского перинатального центра.