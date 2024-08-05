Общество

«Никогда не видел подобного»: вилохвоста букового обнаружили в псковских лесах

Вилохвоста букового обнаружили в псковских лесах. Об этом рассказал местный житель в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Строитель / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Ходил сегодня по грибы. И ко мне прицепилась вот такая "белочка". Никогда не видел подобного даже на фотках. Кто знает, что за зверь?» - задался вопросом автор поста.

В комментариях рассказали, что на фото вилохвост буковый — ночная бабочка из семейства хохлатки. Русское название виду дано за «вилку», образованную двумя выростами на заднем конце тела гусеницы.

«Купались в детстве на карьере, в траве видели пару раз таких гадких, брызнуть еще жижей может, как помню, мерзость», - поделился один из читателей группы в комментариях.