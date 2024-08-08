Экономика

Дизайн-код для ларьков готовятся принять в Пскове

Дизайн-код, касающийся внешнего облика нестационарных торговых объектов, готовятся принять в Пскове. О тонкостях его внедрения рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть положение администрации города о размещении торговых объектов, что касается внешнего вида объекта, то он у нас, конечно же, должен соответствовать архитектурному облику. Это прописано и в положении, и в договоре, который подписывает предприниматель. И более того, договор у нас заключается с предпринимателем на размещение по городу Пскову на 7 лет. И у нас прописано, что в течение действия договора внешний вид неизменный. Сейчас грядет новая ситуация по городу Пскову. Собираются вводить новые дизайн-коды для торговых объектов. И на те павильоны, которые были заключены на 7 лет в 2018 году, в марте месяце будет перезаключение глобальное. И им, скорее всего, придется внешний вид менять, если успеет администрация города к этому времени ввести новый дизайн-код», - рассказал омбудсмен.

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Относительно продажи торговой точки складывается неоднозначная ситуация, продолжил гость студии. «Продажа павильона возможна. Никто не запрещает свой павильон продать, потому что это имущество. Но перезаключить договор с новым предпринимателем, который купил этот павильон, тут уже возникнут вопросы», - сказал Аркадий Мурылев.

Многие места разыгрываются по конкурсу. «Соответственно, есть предприниматели, которые получают это место, ставят там ларёк и пытаются этот бизнес там реализовать. Безусловно, есть предприниматели, которые сами начинают заниматься бизнесом, у них что-то не получается, и они пытаются от этого бизнеса избавиться. Тут, конечно же, вступает в силу эта ситуация, когда продать павильон ты можешь, а договорное размещение оформить, к сожалению, на нового человека ты не сможешь», - заметил омбудсмен.

Аркадий Мурылев оценил эту коллизию как несправедливую, однако напомнил, что в некоторых случаях продажа возможна.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.

Ранее сообщалось, что цены на аренду для размещения нестационарных торговых объектов в Пскове хотят поднять почти в два раза.