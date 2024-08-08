Дизайн-код для ларьков готовятся принять в Пскове

Дизайн-код, касающийся внешнего облика нестационарных торговых объектов, готовятся принять в Пскове. О тонкостях его внедрения рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Относительно продажи торговой точки складывается неоднозначная ситуация, продолжил гость студии. «Продажа павильона возможна. Никто не запрещает свой павильон продать, потому что это имущество. Но перезаключить договор с новым предпринимателем, который купил этот павильон, тут уже возникнут вопросы», - сказал Аркадий Мурылев.
Многие места разыгрываются по конкурсу. «Соответственно, есть предприниматели, которые получают это место, ставят там ларёк и пытаются этот бизнес там реализовать. Безусловно, есть предприниматели, которые сами начинают заниматься бизнесом, у них что-то не получается, и они пытаются от этого бизнеса избавиться. Тут, конечно же, вступает в силу эта ситуация, когда продать павильон ты можешь, а договорное размещение оформить, к сожалению, на нового человека ты не сможешь», - заметил омбудсмен.
Аркадий Мурылев оценил эту коллизию как несправедливую, однако напомнил, что в некоторых случаях продажа возможна.
Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.
Ранее сообщалось, что цены на аренду для размещения нестационарных торговых объектов в Пскове хотят поднять почти в два раза.