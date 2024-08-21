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Общество

Детали объединения Опочецкой и Островской больниц обсудили должностные лица и медработники

23.08.2024 18:15|ПсковКомментариев: 0

Встречу с коллективом Опочецкой межрайонной больницы провели должностные лица комитета по здравоохранению Псковской области, председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер, главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В ходе встречи были даны разъяснения на вопросы, которые возникли у коллектива в процессе реорганизации Опочецкой больницы путем объединения с Островской межрайонной больницей:

  • сокращения медицинского персонала и закрытия больницы, отделений, ФАПов не будет;
  • все объёмы оказания медицинской помощи будут сохранены;
  • объединение поможет аккумулировать ресурсы. Объединенная больница сможет перекрывать недостающих узких специалистов врачами из других организаций.

В конце встречи председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер отметила, что в скором времени будут созданы рабочие группы, в которые войдут представители всех филиалов. Сообща, в диалоге можно будет решать и проговаривать все вопросы. Также она заверила, что все требования трудового законодательства будут соблюдены.

Стоит отметить, что в августе вышло распоряжение правительства Псковской области об реорганизации, которая должна завершиться 1 ноября. 

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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