Общество

В структуру Островской межрайонной больницы войдут пять филиалов

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко провела встречи с коллективами Островской, Опочецкой, Пушкиногорской межрайонных больниц, главами муниципальных образований. На повестке дня стоит вопрос укрупнения этих медицинских организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Сегодня на повестке дня стоит вопрос укрупнения этих медицинских организаций, чтобы они полноценно могли вести административно-хозяйственную и финансовую деятельности, оказывать медицинскую помощь в необходимом объеме согласно территориальной программе государственных гарантий гражданам и порядкам Минздрава. Медицинские лечебные подразделения сохранят работу в прежнем режиме, включая работу амбулаторной и стационарной служб, ФАПы, офисы врачей общей практики. Изменится лишь работа по ведению управленческой, хозяйственной и финансовой деятельности. В будущем большая больница должна стать финансово самостоятельной, чтобы она могла полноценно развиваться на благо прикреплённого к ней населения. Сокращений медицинского персонала не планируется, у нас каждый сотрудник на счету. Островская межрайонная больница станет правопреемником и головной организацией с филиалами. Но это не означает, что на приемы врачей теперь нужно будет ездить в Остров», — прокомментировала ситуацию Марина Гаращенко.

Подразделения в Острове также сохранят свой функционал, как и было это ранее, согласно утвержденной комитетом маршрутизации, куда в том числе к примеру для получения кардиологической помощи доставлялись пациенты из прикрепляемых районов.

На встрече с коллективом Пушкиногорской межрайонной больницы и. о главного врача Леонид Солонухин объявил о своем уходе с 1 августа этого года, он оставляет должности и. о. руководителя, врача-анестезиолога и уезжает за пределы Псковской области, также на работу в Псковскую областную клиническую больницу переходит врач-хирург, и данные решения не связаны с реорганизационными мероприятиями, подчеркнул он.

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова выступила на встрече и выразила надежду, что реорганизация медицинских организаций будет направлена на улучшение качества и доступности медицинской помощи для жителей муниципалитетов. Она пообещала всячески помогать и поддерживать администрацию учреждения.

«Особое внимание хочу уделить ситуации в Пушкинских Горах о слухам о закрытии хирургического отделения. Как я уже говорила, никаких закрытий мы не планируем. Даже если кто-то увольняется из медицинского персонала по тем или иным причинам, это не значит, что медицинская помощь прекратится, мы будем работать над привлечением врачей, а пациенты продолжат получать необходимую помощь - у нас есть утвержденные алгоритмы маршрутизации, скорая помощь, автомобили "Служба здоровья", санитарная авиация для экстренной транспортировки пациентов», – добавила Марина Гаращенко.

«Совершенствование системы управления больницами - это возможность и для наших островских пациентов и для пациентов филиалов. Например, в Островской межрайонной больнице не проводится колоноскопия, а в Пушкинских Горах это направление хорошо развито. И наоборот, в Пушкинских Горах, Новоржеве, Опочке, Красногородске нет, например, "Школы сахарного диабета", а у нас она организована. Мы посмотрим, где-то будем командировать врачей, где-то будем готовить пациентов и подвозить в ту организацию, где есть необходимый узкий специалист, транспорт для этого есть» — прокомментировал главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.

На встрече в Опочке также проговорили с медицинским персоналом и главами муниципальных образований, что планируемые изменения не затронут медиков и пациентов Опочецкого и Красногородского муниципальных округов.

Реорганизация будет проведена в течение трёх месяцев после выхода распоряжения правительства Псковской области.

Во встречах также принимала участие руководитель Псковского профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер. Профсоюзы будут следить за исполнением трудового законодательства. «В ваших трудовых договорах ничего не изменится, кроме названия медицинской организации, в которой вы работаете», - объяснила руководитель профсоюза.

После завершения реорганизации будет Островская межрайонная больница с филиалами:

Пыталовский;

Опочецкий;

Красногородский;

Пушкиногорский;

Новоржевский.

Ранее Псковская городская клиническая больница вошла в структуру Псковской областной клинической больницы.

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С 1 апреля Великолукская межрайонная и Куньинская больницы преобразованы в филиалы Псковской областной клинической больницы.