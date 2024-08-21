Общество

Дети-школьники 28% родителей из Пскова провели лето дома — опрос

28% родителей из Пскова рассказали, что их дети-школьники провели весь летний период дома. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие родители детей школьного возраста из Пскова.

Каждый четвёртый опрошенный отправил детей отдыхать в деревню или на дачу. Дети 21% респондентов отдыхали на Чёрном море (чаще в Краснодарском крае, чем в Крыму). 13% отправляли детей в летний лагерь, ещё столько же — в поездки по другим регионам России (на Байкал или Алтай, в Москву или Санкт-Петербург).

У 3% дети отдыхали за границей (в Турции, Таиланде или ОАЭ). 2% родителей отправили детей в школьный лагерь. 7% выбрали для своих детей другие места отдыха: санатории, спортивные лагеря, поездки к родственникам.