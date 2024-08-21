Общество

Школу в Пустошке не успеют отремонтировать к Дню знаний

Ремонт школы в Пустошке выполнен на 87%, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во время рабочего совещания с главой региона Михаилом Ведерниковым на тему готовности Псковской области к учебному году.

«В школе в Пустошке на 87% выполнен ремонт, продлили договор на дополнительные 2 месяца. По нашей комплексной оценке, работы, которые остались на объекте, можно выполнить в течение сентября», - сказала первый вице-губернатор.

Администрации района даны рекомендации по организации учебного процесса «на базе тех площадей, которые есть сегодня в Пустошке». «Это дошкольные образовательные учреждения, это бывшая школа. Конечно, там необходимо провести все санитарно-эпидемиологические мероприятия для того, чтобы ребята могли учиться очно, а подрядчик смог завершить свои работы капитального характера», - добавила Вера Емельянова.

Она добавила, что капремонт затягивается в школах №2 и №23 в Пскове. Учащиеся школы №2 начнут учебный процесс в других учреждениях. Школа №23 встретит учеников 2 сентября, однако ремонтные работы в ней будут продолжаться.

Смотрите также Ремонт двух школ в Пскове не успеют завершить к 1 сентября — Борис Елкин

Губернатор рекомендовал ужесточить контрольные мероприятия по отношению к подрядчикам, чтобы дети как можно скорее продолжили учиться в комфортных условиях.