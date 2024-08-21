Псковичи пожаловались на качество воды при очистке реки Псковы. ФОТО

Местные жители пожаловались на качество воды, образовавшееся в результате проведения работ по очистке реки Псковы в рамках регионального контракта.
«Ощущение, будто Пскову не просто расчищают, но и моют с шампунем», - отмечают местные жители.
Как ранее сообщал комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, срок завершения работ по расчистке реки Псковы запланирован на конец 2024 года.
По контракту запланировано:
Протяженность расчистки составит - 7,1 км.
Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств федерального бюджета на общую сумму более 30 млн рублей.