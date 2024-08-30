Общество

Завершилась реорганизация Псковского областного центра психиатрии и наркологии

1 сентября завершилась реорганизация Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии. Об этом сообщили в сообществе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

К центру присоединили Псковскую областную психиатрическую больницу №2 и таким образом создали филиал центра в Великих Луках, который получил название «Великолукский №2».

Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация Островской межрайонной больницы, в ее структуру должны войти пять филиалов: Пыталовский; Опочецкий; Красногородский; Пушкиногорский; Новоржевский. Реорганизация должна завершиться 1 ноября.

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Ранее Псковская городская клиническая больница вошла в структуру Псковской областной клинической больницы.

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С 1 апреля Великолукская межрайонная и Куньинская больницы преобразованы в филиалы Псковской областной клинической больницы.