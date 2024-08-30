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Общество

В Госдуме заверили, что школьная форма по ГОСТу будет стоить дешевле

03.09.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

2 сентября на сайте Росстандарта было опубликовано сообщение о том, что агентство утвердило национальный стандарт для школьной формы. Этот стандарт вступит в силу 1 июля 2025 года. Стандарт распространяется на одежду для учеников начальных, средних и старших классов. Хотя документ официально вступит в силу только через год, использовать его положения можно и раньше. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая объяснила необходимость вышеуказанного стандарта.

«Дело в том, что ребёнок носит школьную форму по многу часов ежедневно. Это одежда для длительного ношения, и она должна быть удобной и безопасной. Неправильная ткань, например, состоящая из бесконечной синтетики, может привести к повышению температуры тела ребёнка. Это может быть опасно, так как если ребёнок будет носить такую форму целый день, он может перегреться и чувствовать себя плохо. Школьная форма должна быть удобной, не вызывать потливость или переохлаждение. Она должна иметь подобающий вид и быть изготовлена из качественных материалов», — сказала парламентарий.

Татьяна Буцкая также подчеркнула, что исследование Роскачества показало, что школьная форма, соответствующая ГОСТу, стоит дешевле, чем брендовая одежда, которую продают на школьных базарах, пишет RuNews24.ru. Где родители переплачивают за бренд или какие-то модные детали. Теперь же на бирке формы будет указано, что она соответствует ГОСТу. Это будет означать, что родитель покупает качественную одежду, которая прослужит долго и будет комфортной для ребёнка.

«Принятие этого ГОСТа шло непросто, и это помешало нам принять его к сентябрю. К сожалению, многие родители переплачивали за некачественную одежду, которую они покупали на школьных базарах под названием "школьная форма". Если же говорить о возможности введения единой по виду школьной формы, если Минпросвещения решит отстоять необходимость её введения, то это в их силах. Данный ГОСТ — это про комфорт и безопасность детей», — заключила Татьяна Буцкая.

Добавим, что новый стандарт устанавливает требования к школьной форме, включая гигроскопичность, воздухопроницаемость и устойчивость окраски материалов. Стандарт также определяет требования к изготовлению, маркировке, упаковке формы, а также методы испытаний. Уточняется, что в стандарт не входит обувь и спортивная форма.

Также известно, что школьная форма должна быть удобной, эстетичной, не содержать символики неформальных объединений и пропаганды противоправного поведения. Стандарт разрешает использование отличительных знаков с символикой школы, но не устанавливает конкретных требований к их дизайну.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что самой затратной статьёй расходов для родителей школьников является одежда. Общая сумма расходов на одного ребёнка, по словам респондентов, составляет 53 548 рублей, из них 24 919 рублей приходится на форму и спортивную одежду. По сравнению с прошлым годом общие затраты увеличились более чем на 10 тысяч рублей, а цена на школьный гардероб выросла на 4505 рублей.

Теги: #школьники #форма
Источник: Псковская Лента Новостей
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