Общество

Псковичей должны информировать о причинах отключения уличного освещения – Армен Мнацаканян

Управление городского хозяйства администрации города Пскова или в целом городская администрация должны информировать население о причинах отключения уличного освещения. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я поговорю с главой города Пскова Борисом Елкиным насчет уличного освещения в Пскове. Если там есть объективные причины, я считаю, что управление городского хозяйства города Пскова или городская администрация должны информировать население о причинах отключения уличного освещения», – сказал Армен Мнацаканян.

Смотрите также Жители домов на улице Венской под Псковом жалуются на отсутствие дворового освещения

Он отметил, что в муниципальных округах или районах во время рабочих визитов заставал ситуации, когда ночью свет отключают из-за датчиков освещения.

«Я бы хотел, чтобы этот вопрос был предан максимальной огласке, чтобы ситуация быстрее прояснилась. Я езжу по городу, вижу проблемы, но уверен, что если кого-то ругать – это надо делать по существу», – добавил Армен Мнацаканян.