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Редкий гриб «синяк» нашли в Псковской области

Грибников продолжают удивлять и вводить в недоумения леса Псковской области. Недавно в сообществе ВКонтанке «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» опубликовали фото с синим пятном в шапочке, который называется «Синяк». В комментариях пользователи активно стали спорить о том, действительно ли можно посинеть от этого гриба, о его пользе и происхождении.

Гриб Синяк (гиропорус синеющий) — вид трубчатых шляпочных грибов рода Гиропорус семейства Гиропоровых. В основном растёт в лиственных и смешанных лесах, обычно под берёзами, с которыми образует микоризу. Встречается также под каштанами и дубами. Произрастает, как правило, на песчаных почвах.

Гриб вызывает множество вопросов из-за неестественного синего цвета мякоти. На самом деле, такой цвет появляется мгновенно при надавливании на гриб. Синяк считается очень редким и занесён в Красную книгу. При этом, он является съедобным, пригоден для сушки, а также применяется для приготовления соусов.

Как оказалось, псковичи не редко сталкиваются с этими грибами и активно используют их в готовке. Они отмечают, что по вкусу он напоминает обычный белый гриб, но совсем не ароматный.

«Синяк - съедобный гриб. При варке становится похожим на белый, но сам по себе вообще не ароматный, как по мне. Вперемешку с другими грибами - да, один- только мариновать», - Ольга Ковалёва/ сообщество ВКонтакте «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском».

Некоторые пользователи отметили, что зачастую просто боятся брать этот гриб. Такие опасения не случайны, ведь он занесён в Красную книгу и за его сбор предусматривается штраф.

«В Псковской области синяк занесен в Красную книгу. Штраф до 900 тысяч рублей. Хотя, в этом году их море. Проходим мимо!», - Наталья Золотухина-Чечельницкая/ сообщество ВКонтакте «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском».

«В том году отменяли штрафы на синяки, но в этом снова ввели, кстати не 900 тысяч, а пять», - Алексей Котуков.

Сейчас на песчаных грядках можно собрать килограммовые вёдра и корзины. Пока плоды леса позволяют, стоит собирать свои любимые, вкусные и известные грибы, которые точно не вызывают у вас никаких сомнений.