Общество

Фестиваль «Псков молодой» вошёл в число самых интересных событий Росмолодежи

Фестиваль «Псков молодой» вошёл в число самых интересных событий, которые состоялись благодаря программе «Регион для молодых» от Росмолодежи. Об этом сообщили в Telegram-канале Росмолодежи.

Фото: Росмолодежь

Напомним, фестиваль «Псков молодой», приуроченный ко Дню города, прошел на городском пляже 23 июля. На празднике для молодёжи были организованы спортивные и развлекательные площадки, мастер-классы и тренировки по танцам.

Фестиваль был разделён на несколько зон. На спортивной площадке проходили соревнования по волейболу и пляжные игры. В арт-зоне все желающие смогли кастомизировать футболки с помощью цветных баллончиков и трафаретов, а также научиться росписи на мини-холстах и сделать памятные открытки. Для всех было доступно бесплатное катание на сапбордах, активности от федерации фиджитал спорта: джаст дэнс, FC24; а также интерактивы от «Движения первых».

Фестиваль «Псков молодой» был организован совместно с Росмолодёжью при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области. Кульминацией программы стало флайборд шоу, в котором спортсмены поднялись на высоту до 15 метров и показали водные трюки с элементами акробатики.