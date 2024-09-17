Общество

Температурные рекорды не вызывают беспокойства у псковских синоптиков — Тала Нещадимова

Температурные рекорды, которые фиксируются в Псковской области в сентябре, не вызывают беспокойства у синоптиков. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Что касается температурных рекордов, синоптики не беспокоятся. Мы лишь уже побиваем те рекорды, которые были установлены», - сказала Тала Нещадимова.

Причиной таких явлений Тала Нещадимова назвала цикличность, что означает, что такие жаркие месяцы в теплые периоды уже были.