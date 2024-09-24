Общество

Почти 600 вакансий предложили псковичам на осенней ярмарке трудоустройства

Почти 600 вакансий предложили псковские работодатели на осенней ярмарке трудоустройства, которая состоялась 26 сентября в кадровом центре «Работа России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Свои вакансии на ней представили более 20 работодателей региона, в том числе крупные ведомства и федеральные компании.

Для посетителей работали несколько локаций – собственно ярмарка трудоустройства, площадка для проведения круглого стола в «Клубе работодателей», пространство для экспресс-профтестирования, локация для молодежи, где специалисты проводили мастер-классы по составлению резюме.

Ярмарку трудоустройства посетили более 240 человек. По итогам общения соискателей с работодателями было достигнуто 53 договоренности о повторном собеседовании с целью дальнейшего трудоустройства.