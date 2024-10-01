Общество

Сотрудники Псковского облсовпрофа организовали адресные поздравления пенсионеров

1 октября сотрудники аппарата Псковского областного совета профсоюзов организовали торжественные мероприятия в честь людей серебряного возраста. В том числе и адресные поздравления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В ходе посещений сотрудники выразили свою искреннюю благодарность ветеранам за их неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения и в защиту прав трудящихся. Прозвучали теплые слова и поздравления, а также пенсионерам вручили подарки.

«Ваши достижения и мудрость служат вдохновением для нас. Мы гордимся тем, что можем продолжать ваше дело», — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Напомним, Международный день пожилых людей отмечают 1 октября.