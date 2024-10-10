Общество

Ларьки на остановке у железнодорожного вокзала в Пскове демонтируют

Транспортная схема движения городских автобусов изменится на площади у железнодорожного вокзала в Пскове, также планируется снос ларьков на автобусной остановке. Данная информация следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованного на сайте комитета по охране культурного наследия Псковской области.

Фото: Яндекс Карты

Для высадки пассажиров перед главным входом в здание вокзала будет предусмотрен перрон. Для посадки пассажиров в общественный транспорт планируется использование существующей автобусной остановки, однако установленные там временные торговые павильоны демонтируют.

В зоне расположения автобусной остановки установят навес с конструкцией, аналогичной навесу над перроном автовокзала.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в региональном центре. Итоговую версию будущего проекта в мае главе региона представили председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов и глава города Пскова Борис Елкин.

Концепция реконструкции объекта предполагает перенос городского автовокзала на площадку железнодорожного вокзала с последующим объединением двух транспортных узлов. Как отметил Борис Елкин, прежнее пространство автовокзала не отвечает всем необходимым требованиям безопасности, в то время как на территории железнодорожного вокзала реализован комплекс защитных мероприятий. В частности, по периметру объекта установлены ограждения, пропускная система организована через рамки досмотровых металлодетекторов.