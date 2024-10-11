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Психолог назвала четыре симптома, которые говорят, что пора к специалисту

С приходом холодного и дождливого октября многие люди начинают испытывать так называемую осеннюю хандру. Это состояние также известно, как сезонное аффективное расстройство (САР) – форма депрессии, возникающая в определённые периоды года. Симптомы САР включают в себя снижение настроения, усталость, нарушения сна и аппетита, а также трудности с концентрацией внимания. Пять советов, которые помогут побороть осеннюю хандру, дала клинический психолог Ирина Крутских.

Осенняя хандра может наступать по нескольким причинам:

Сокращение светового дня. С уменьшением продолжительности светового дня снижается уровень солнечного света, что влияет на выработку серотонина и мелатонина –нейромедиаторов, отвечающих за настроение и сон, а также потери организмом привычного уровня витамина D. Это может привести к состояниям апатии и депрессии, перепадам настроения и снижением энергии. Изменение температуры. Переход от теплого к прохладному, холодному сезону может вызывать стресс и дискомфорт, что также влияет на психоэмоциональное состояние. Осень – это сезон простуд и гриппа, что может ослабить иммунную систему и способствовать ухудшению общего самочувствия.

«Эти факторы в совокупности создают условия для возникновения осенней хандры, которая может перерасти в более серьезные формы депрессии», – приводит слова врача RuNews24.ru.

Способы поднять настроение и помочь справиться с осенней хандрой:

Социальные взаимодействие: проведение времени с друзьями и близкими, участие в общественных мероприятиях могут создать ощущение поддержки и снизить чувство одиночества. Регулярные физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение. Прогулки на свежем воздухе. Занятия творчеством (рисование, музыка или писательство) могут помочь отвлечься от негативных мыслей и поднять настроение. Использование специальных ламп для светотерапии может помочь компенсировать недостаток солнечного света и улучшить общее самочувствие. Стоит уделить внимание своему питанию, выбирать продукты, богатые витаминами и минералами. Чтение книг или просмотр фильмов также могут помочь отвлечься от негативных мыслей.

Также эксперт назвала ряд симптомов, требующих обращения к психологу:

Длительная апатия: если плохое настроение сохраняется более двух недель и не проходит даже при смене деятельности. Изменения в аппетите: переедание или потеря аппетита могут быть сигналами о серьезных эмоциональных проблемах. Проблемы со сном: бессонница или чрезмерная сонливость могут указывать на наличие депрессивного состояния. Социальная изоляция: если человек начинает избегать общения с близкими и друзьями или чувствует себя «в спячке», это может быть тревожным сигналом.

«Если вы замечаете у себя эти симптомы, важно не игнорировать их и обратиться за помощью к психологу или психотерапевту», – заключила клинический психолог.