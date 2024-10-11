Общество

У нас есть, чем гордиться — Андрей Козлов об успехах ТОС на юге Псковской области

О достижениях территориальный общественных самоуправлений в округе №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический районы и Усвятский муниципальный округ) в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

«У нас есть, чем гордиться. На сегодняшний момент в моем избирательном округе №12 лучшим в Псковской области признан ТОС "Ущицы", что в Куньинском районе», - рассказал Андрей Козлов.

Также он отметил, что Великолукский район вошел в топ-5 муниципалитетов по количеству проектов-победителей в конкурсе ТОС в 2024 году. Всего в Великолукском районе победило 25 проектов.

«Есть уникальные ТОСы, например, ТОС "Фотинский", который будет благоустраивать пляж всей деревней», - отметил депутат.

Андрей Козлов пояснил, что добиваться таких результатов удается благодаря активности граждан, глав районов,