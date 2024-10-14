Общество

Около 20 единиц техники занимаются осенней уборкой Пскова

В осенней уборке города Пскова задействовано около 20 единиц техники и 25 рабочих. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Осенний листопад — красивое зрелище, однако он приносит немало забот коммунальным службам. В это время их работа сосредоточена на уборке листвы. В центре внимания - лотковые части дорог, дождеприемные колодцы, тротуары и парки», - написал глава города.

В сухую погоду используются большие и малые пылесосы. При повышенной влажности в работу вступают тракторы с щетками.

«И, конечно, без ручного труда никуда. Кроме того, продолжается скос травы, мойка автобусных остановок, уборка мусора и очистка осевой линии дорог», - добавил Борис Елкин.