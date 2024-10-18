Общество

Замглавы Пскова: Внебольничной пневмонией болеют в основном дети

Внебольничной пневмонией болеют в основном дети, взрослые люди заболевают ею при пониженном иммунитете. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Педагоги в школах заболевали в основном ОРВИ. Внебольничной пневмонией болеют дети. Взрослые могут заразиться, если у них пониженный иммунитет. Также заболеть пневмонией могут пожилые люди», - сказала первый заместитель главы Пскова.

Ирина Иванова отметила, что ситуация в Пскове аналогична той, что была в прошлом году в Великих Луках. Основываясь на опыте южной столицы области, в Пскове необходимые меры были приняты быстрее, пояснила гостья студии.

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Напомним, с 21 октября все школы Пскова перешли на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города.

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Детские сады в Пскове продолжают работать в обычном режиме.