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Общество

Гинеколог – псковичкам: Репродуктивная диспансеризация нужна абсолютно всем женщинам

28.10.2024 12:18|ПсковКомментариев: 0

Этой осенью в Псковской области по системе ОМС начали оказывать новую услугу: проводить диспансеризацию репродуктивного здоровья. Не только женского, но и мужского. К теме отцовского здоровья мы еще вернемся, а пока расскажем, как такая диспансеризация проходит для женщин, какие берут анализы, о чем спрашивают в специальной анкете и зачем она нужна даже тем женщинам, кто не планирует беременность – об этом в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала Ирина Кривопуцких, врач акушер-гинеколог высшей категории из Псковского перинатального центра, главный внештатный репродуктолог Псковской области.

 

- Ирина Владимировна, что из себя представляет репродуктивная диспансеризация?

- Диспансеризация репродуктивного здоровья — новая для нас услуга, которая появилась лишь в этом году. Это обследование взрослого населения репродуктивного возраста от 18 до 49 лет с целью выявления заболеваний или признаков состояний, которые могут негативно повлиять на течение беременности, родов и послеродового периода, а также выявления факторов развития таких заболеваний. Обследования бесплатны, все оплачивает система обязательного медицинского страхования. Женщины и мужчины имеют право пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья раз в год.

Читайте о диспансеризации репродуктивного здоровья мужчин на Псковской Ленте Новостей в ближайшее время.

- Как для женщин все проходит?

- Диспансеризация проходит в два этапа. Первый проводится в любой день менструального цикла, кроме периода кровотечения.

У всех берутся мазки на определение кислотности среды влагалища и на онкоцитологию. Женщинам в возрасте 18-29 лет также положено ПЦР-исследование мазков на четыре инфекции, передаваемые половым путем: гонорею, трихомонаду, хламидию, микоплазму. Считается, что женщины в этом возрасте ведут наиболее активную половую жизнь. Более взрослым пациенткам ПЦР-тест на венерические заболевания проводится на втором этапе, если обнаружены какие-то неполадки. Хочу подчеркнуть, что анализ на скрытые инфекции женщины впервые могут получить бесплатно в рамках диспансеризации.

Перед визитом к доктору женщины заполняют анкету. Вопросы касаются того, как проходит менструация, каким способом женщина предохраняется, бывали ли у нее ранее беременности, роды и аборты, есть ли гинекологические заболевания и проблемы с органами, не относящимися к репродуктивной системе. Все это важно для понимания общей картины.

На первичном приеме врач акушер-гинеколог проводит осмотр влагалища и шейки матки, пальпацию молочных желез. И ведет индивидуальное консультирование по вопросам репродуктивного здоровья.

- Кого направляют на второй этап?

- Второй этап проводится по результатам первого с целью уточнения диагноза. На него попадают не все, а те, у кого выявлены заболевания. На втором этапе, как я уже сказала, женщины в возрасте 30-49 лет сдают мазок на венерические заболевания. Плюс берется мазок на вирус папилломы человека, имеющий высокий канцерогенный риск, то есть он может потенциально привести к раку. Также на втором этапе делается УЗИ матки и придатков в первой фазе менструального цикла. При пороках развития влагалища исследование проходит через переднюю брюшную стенку. В этой же первой фазе проводится УЗИ молочных желез.

- Как на диспансеризацию попасть?

- Очень просто. Удобнее всего прийти в регистратуру женской консультации и заявить о своем желании пройти диспансеризацию. Сразу же дается направление на мазки, анкета и номерок к доктору.

Ирина Кривопуцких.

- Диспансеризация нацелена на тех женщин, кто собирается стать матерью? Нужна ли она остальным?

- Она нужна абсолютно всем. Считаю, что каждая женщина репродуктивного возраста должна ее пройти, чтобы проверить свое здоровье. Не обязательно при этом иметь целью рождение ребенка. Для планирования беременности у нас есть отдельные приемы. Во время них мы даем направления к смежным специалистам, например, если у будущей мамы есть сахарный диабет или гипотиреоз, то направляем на консультации эндокринолога или терапевта. А репродуктивная диспансеризация полезна всем женщинам.

- Пару недель назад много шума наделало приглашение московскими властями столичных жительниц на «анализ фертильности» – сдачу теста на антимюллеров гормон. Входит ли у нас этот анализ в состав исследований во время диспансеризации репродуктивного здоровья?

- Антимюллеров гормон является точным маркером овариального резерва, простыми словами, показывает репродуктивный потенциал женщины для наступления беременности. К сожалению, в нашем регионе этот анализ в состав диспансеризации не входит.

- Что получает женщина по итогам диспансеризации?

- По результатам диспансеризации женщина получает подробную информацию о состоянии своей репродуктивной системы. И формируется три группы здоровья. Первая: женщины, у которых не установлены хронические гинекологические заболевания и отсутствуют факторы риска их развития, такие как ожирение или сахарный диабет. Во второй – женщины, у которых не установлены гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития: вредные привычки, хронические соматические заболевания, влияющие на репродуктивную систему. В третьей группе здоровья находятся женщины, имеющие гинекологические заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Полипы, гиперплазия, дисплазия шейки матки – все это третья группа здоровья. Например, с диагнозом «бесплодие», мы оказываем, в том числе, высокотехнологичную помощь, в частности, направляем на уже упомянутое ЭКО по ОМС. Медицина работает над тем, чтобы женщины с неидеальным здоровьем тоже могли стать матерями.

- Понятно, что анализировать востребованность диспансеризации пока рано. Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями из обычной практики: стали ли за последнее время женщины внимательнее относиться к своему репродуктивному здоровью и тщательнее готовиться к материнству?

- За последние пять-шесть лет женщины стали больше следить за своим репродуктивным здоровьем. Особенно это касается молодого поколения в возрасте 20-30 лет. При этом, и женщины более старшего возраста по-прежнему обращаются для профилактического осмотра и планирования беременности. Отмечу, если речь идёт о планировании беременности, успешности её вынашивания, то этот процесс зависит не только от здоровья женщины, но и, в равной степени, от репродуктивного здоровья будущего отца.

Беседовала Юлия Магера

Теги: #медицина #здоровье #материнство
Источник: Псковская Лента Новостей
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