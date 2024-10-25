Общество

Назначен новый главный внештатный репродуктолог Псковской области

Приказом председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко назначен новый главный внештатный репродуктолог Псковской области. Пост заняла врач высшей квалификационной категории акушер-гинеколог Псковского клинического перинатального центра Ирина Кривопуцких. В этой должности она сменила Сергея Ильяшенко.

Ирина Кривопуцких родилась в 1986 году в Белгороде. В 2010 году получила диплом по специальности «Лечебное дело» в Курском государственном медицинском университете. Интернатуру по акушерству и гинекологии проходила в Белгородской областной клинической больнице имени Святителя Иосафа.

В Псковском клиническом перинатальном центре работает с октября 2011 года. За это время дважды проходила повышение квалификации по акушерству и гинекологии, а также по борьбе с ВИЧ-инфекцией.

Замужем, воспитывает сына.