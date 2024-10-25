Общество

Более 2 млн рублей взыскали с подрядчика за отказ от строительства инфоцентра для нацпарка «Себежский»

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил исковое заявление национального парка «Себежский» о взыскании денежных средств за неисполненный контракт по обустройству туристско-информационного и эколого-просветительского центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

22 октября Арбитражный суд Псковской области огласил резолютивную часть решения о взыскании денег с ООО «Альфа лидер» в пользу национального парка «Себежский».

Подрядчик должен будет выплатить 2 246 178 рублей 29 копеек за неисполненный контракт по обустройству центра.