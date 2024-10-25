Общество

Капремонт школы в гдовском селе Ямм хотят закончить в декабре

Глава Гдовского района Иван Мешков вместе с заместителями посетил село Ямм, где продолжается капитальный ремонт местной школы. Об этом глава Иван Мешков сообщил в своём Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал главы Гдовского района Ивана Мешкова

На данный момент завершены работы по устройству кровли и стяжки пола. Специалисты также занимаются электрооборудованием, а монтаж перегородок планируется завершить в ближайшее время. Объект должен быть сдан в декабре текущего года.

Кроме того, в Гдовском районе идет строительство нескольких социальных объектов, и им уделяется особое внимание со стороны контролирующих органов, заметил Иван Мешков.