Капремонт школы в гдовском селе Ямм хотят закончить в декабре

Глава Гдовского района Иван Мешков вместе с заместителями посетил село Ямм, где продолжается капитальный ремонт местной школы. Об этом глава Иван Мешков сообщил в своём Telegram-канале.
Фотографии: Telegram-канал главы Гдовского района Ивана Мешкова
На данный момент завершены работы по устройству кровли и стяжки пола. Специалисты также занимаются электрооборудованием, а монтаж перегородок планируется завершить в ближайшее время. Объект должен быть сдан в декабре текущего года.
Кроме того, в Гдовском районе идет строительство нескольких социальных объектов, и им уделяется особое внимание со стороны контролирующих органов, заметил Иван Мешков.