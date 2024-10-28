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Это последний участок в исторической части Пскова — архитектор о территории белорусского рынка

Территория бывшего белорусского рынка представляет особую ценность, так как она является последней свободной в исторической части Пскова, отметил архитектор, член Союза архитекторов России Владимир Шуляковский в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Территория бывшего белорусского рынка — это последний участок в исторической части города. Она очень ценная, очень сложная и интересная. Там археологический и культурный слой до 5 метров, вплоть до доисторических времен. Там было раскопано языческое капище и святилище, остатки крепостной стены посадника Бориса, два древних храма рядом. Есть проблема с логистикой — туда заезжать неудобно. Когда приезжали иностранцы и я проводил для них экскурсию, они восхитились рынком. Они говорили, что это много говорит о жизни города и псковичей для иностранцев. Развивать торговую историю там — это правильное решение», - сказал Владимир Шуляковский.

Он также отметил, что строительство жилых домов или бизнес-центров на исторических территориях — «самое глупое и простое решение».