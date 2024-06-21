«Дневной дозор»: Что лучше разместить на месте бывшего белорусского рынка?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что лучше разместить на месте бывшего белорусского рынка?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На днях стало известно, что с 1 июля в Пскове прекращает свою работу белорусский рынок, который располагается на территории между улицами Карла Маркса и Ленина. Были в его истории «золотые» времена, когда на рынке бурно кипела торговля: в 90-е одежду продавали прямо с капота автомобилей, а потом появились и благоустроенные торговые места.
Но с годами в Пскове понастроили торговые комплексы с множеством отделов одежды, и все горожане метнулись туда.
Белорусский рынок стал мало кому интересен: многие попросту «срезáли» через него дорогу на улицу Ленина и Октябрьскую площадь. А торговые ларьки между тем ржавели и территория приходила в еще большее запустение… Неудивительно, что новость о закрытии белорусского рынка городская общественность восприняла крайне позитивно. А как иначе! Это ж пережиток 90-х, безобразное пятно в историческом центре Пскова! Вроде за туристическую привлекательность боремся, а тут такие безобразные объекты под самым носом у туристов! Хотя справедливости ради надо признать, что в разные годы предпринимались попытки вдохнуть в эту территорию новую жизнь, например, создать там торговое и деловое пространство. Но все эти обсуждения так ни к чему и не привели.
Так или иначе, новым распорядителем территории стал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. После закрытия рынка предпринимателям обещали дать 10 дней на разбор своих торговых точек. А что потом? Не превратится ли эта территория в такой же пустырь, как бывший рынок на Четырех углах? Как ее эффективно использовать?
Региональные власти подумывают построить там новое здание Псковской областной филармонии. Вот уже больше 30 лет она ютится в здании бывшего лекционного зала Дома политпросвещения, который ей выделили - на минуточку - как временный вариант размещения. Но, как известно, все временное рано или поздно рискует стать постоянным.
Цена строительства нового здания — 3 миллиарда рублей. Правда, источник финансирования пока не найден. Но филармония — лишь один из возможных вариантов эффективного использования территории теперь уже бывшего белорусского рынка. А что бы хотели видеть на этом месте псковичи? Жилую застройку? Торговый центр? Сквер? Скейт-парк? А, может быть, фонтан или променад с сувенирными лавками? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Одним из тех, кто в свое время предлагал конкретное решение по развитию территории белорусского рынка, является архитектор Владимир Шуляковский. Исходя из того, что в центре Пскова всегда был торг, он еще лет 10-15 назад предлагал поддержать эту историческую традицию и воссоздать псковский торг. Архитектор и сегодня убежден, что это было бы лучшим решением: нужно вернуть этому месту активную повседневную жизнь.
Что же касается перспектив строительства на территории белорусского рынка филармонии…. Если «приложить голову», можно было бы прекрасно отремонтировать и то здание, которое филармония занимает сейчас, полагает Владимир Шуляковский. Директор учреждения Марина Николаева с ним не согласна и утверждает: глобальную реконструкцию под современные нужды там не провести, а в том виде и состоянии, как сейчас, здание не соответствует уровню и масштабу мероприятий, которые хотелось бы проводить. Но филармония их все равно проводит, хоть это и неудобно, рассказывает Марина Николаева.
Поэтому филармония уже давно мечтает о новом здании. И вариант построить его на территории белорусского рынка, по мнению Марины Николаевой, был бы идеален.
Между тем директор - художественный руководитель Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев полагает, что строить новое здание для филармонии нерентабельно. А вот туристическая улица на месте белорусского рынка не помешает!
Территория белорусского рынка находится в упадке, но очень значима для города, отмечает главный архитектор Псковской области - руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Евгений Шапкин. И потом… она интересна с градостроительной точки зрения, так как соединяет две улицы и выходит на набережную. В разные годы звучало много предложений по поводу того, что должно быть на месте белорусского рынка, но по большей части они были не очень интересны и проработаны, отмечает главный архитектор региона. Сейчас работа ведется в более верном направлении, и можно говорить о двух возможных вариантах развития территории.
Председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России, писатель, журналист Тамара Вересова вспоминает: когда-то считалось, что на месте, где сейчас пока еще находится белорусский рынок, будет большой университетский сквер. По сути этот сквер существует, но он намного меньше, чем ожидалось, поэтому было бы правильным отдать территорию рынка для расширения его территории. А еще лучше — чтобы этот сквер был не просто университетским, а общегородским, полагает Тамара Вересова.
Отдать территорию белорусского рынка под строительство филармонии — неразумная идея, считает псковский промышленник Игорь Савицкий. Во-первых, по его мнению, в Пскове и так много учреждений культуры — с таким успехом скоро их будет больше, чем самих артистов, и строить еще одно (даже если это новое здание филармонии вместо старого) совершенно неразумно, отметил бизнесмен и предложил свой вариант использования территории белорусского рынка.
Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР», член общественного совета при комитете по туризму Псковской области Гелена Самохвалова подчеркивает, что белорусский рынок располагается в очень привлекательном месте — в окружении достопримечательностей и в шаговой доступности от Псковы, поэтому было бы здорово сделать на месте рынка пространство для проведения событийных мероприятий: например, фестивалей (от исторической реконструкции до современного искусства) или концертов. В этом смысле гармонично вписаться в новое пространство могло бы и новое здание филармонии.
Как показывают мнения наших спикеров, ярых противников закрытия белорусского рынка особо не просматривается — все понимают, что с этим «бельмом на глазу» исторического центра Пскова надо что-то делать. А вот что именно делать - вопрос дискуссионный. Одни хотят филармонию, другие — сквер, третьи — торговые ряды. А если, к примеру, спросить мнение всех горожан, то вариантов окажется еще больше. Только бы не потеряться в их многообразии! А когда слишком долго выбираешь, можно не заметить, как пройдет еще лет 20 и доживающий последние дни белорусский рынок превратится в еще один городской пустырь.
Татьяна Иванова