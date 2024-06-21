Общество

«Дневной дозор»: Что лучше разместить на месте бывшего белорусского рынка?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что лучше разместить на месте бывшего белорусского рынка?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На днях стало известно, что с 1 июля в Пскове прекращает свою работу белорусский рынок, который располагается на территории между улицами Карла Маркса и Ленина. Были в его истории «золотые» времена, когда на рынке бурно кипела торговля: в 90-е одежду продавали прямо с капота автомобилей, а потом появились и благоустроенные торговые места.

Но с годами в Пскове понастроили торговые комплексы с множеством отделов одежды, и все горожане метнулись туда.

Белорусский рынок стал мало кому интересен: многие попросту «срезáли» через него дорогу на улицу Ленина и Октябрьскую площадь. А торговые ларьки между тем ржавели и территория приходила в еще большее запустение… Неудивительно, что новость о закрытии белорусского рынка городская общественность восприняла крайне позитивно. А как иначе! Это ж пережиток 90-х, безобразное пятно в историческом центре Пскова! Вроде за туристическую привлекательность боремся, а тут такие безобразные объекты под самым носом у туристов! Хотя справедливости ради надо признать, что в разные годы предпринимались попытки вдохнуть в эту территорию новую жизнь, например, создать там торговое и деловое пространство. Но все эти обсуждения так ни к чему и не привели.

Так или иначе, новым распорядителем территории стал комитет по управлению государственным имуществом Псковской области. После закрытия рынка предпринимателям обещали дать 10 дней на разбор своих торговых точек. А что потом? Не превратится ли эта территория в такой же пустырь, как бывший рынок на Четырех углах? Как ее эффективно использовать?

Региональные власти подумывают построить там новое здание Псковской областной филармонии. Вот уже больше 30 лет она ютится в здании бывшего лекционного зала Дома политпросвещения, который ей выделили - на минуточку - как временный вариант размещения. Но, как известно, все временное рано или поздно рискует стать постоянным.

Цена строительства нового здания — 3 миллиарда рублей. Правда, источник финансирования пока не найден. Но филармония — лишь один из возможных вариантов эффективного использования территории теперь уже бывшего белорусского рынка. А что бы хотели видеть на этом месте псковичи? Жилую застройку? Торговый центр? Сквер? Скейт-парк? А, может быть, фонтан или променад с сувенирными лавками? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Одним из тех, кто в свое время предлагал конкретное решение по развитию территории белорусского рынка, является архитектор Владимир Шуляковский. Исходя из того, что в центре Пскова всегда был торг, он еще лет 10-15 назад предлагал поддержать эту историческую традицию и воссоздать псковский торг. Архитектор и сегодня убежден, что это было бы лучшим решением: нужно вернуть этому месту активную повседневную жизнь.

«Я вам расскажу одну историю, лет 15-20 назад у нас в городе была делегация архитекторов из стран Евросоюза: Германии, Франции, Бельгии и так далее. Их было довольно много, и я был к ним представлен в качестве экскурсовода архитектурной направленности. Я спросил, что их заинтересовало в городе Пскове? Все хором стали говорить про белорусский рынок. Это же так здорово, это так живо, это живая жизнь горожан, туда можно пойти. А мы на все это ругались, на эти жуткие ларьки. А эти иностранные архитекторы увидели в этом именно повседневную, живую жизнь города. Они предлагали сделать указатели для туристов, чтобы туристы туда бежали, чтобы они общались. Мне кажется, ход в этом направлении был бы все-таки лучше. В некоторых исторических городах бывает такое явление, когда вся эта активность, городская торговля, какие-то офисы и так далее постепенно уходят на окраины города, и его центр начинает пустеть. Мы по нашему существующему рынку это замечаем, он как-то явно деградирует».

Что же касается перспектив строительства на территории белорусского рынка филармонии…. Если «приложить голову», можно было бы прекрасно отремонтировать и то здание, которое филармония занимает сейчас, полагает Владимир Шуляковский. Директор учреждения Марина Николаева с ним не согласна и утверждает: глобальную реконструкцию под современные нужды там не провести, а в том виде и состоянии, как сейчас, здание не соответствует уровню и масштабу мероприятий, которые хотелось бы проводить. Но филармония их все равно проводит, хоть это и неудобно, рассказывает Марина Николаева.

«Наша сценическая площадка слишком мала. Сама сцена мала для постановки полноценных спектаклей, она не обладает необходимой глубиной. У нас нет концертной ямы, что, конечно, не делает невозможным проведение оперных или балетных спектаклей. Как вы знаете, мы их все равно проводим, но оркестр при этом сидит внизу - там, где располагаются зрители. Снимаем несколько первых рядов, и с акустической точки зрения, конечно, параметры зала могли бы быть гораздо лучше. У нас нет камерных сцен, большая сцена, которая есть, это все, чем мы располагаем: и для репетиций, и для концертов. А если бы у нас были дополнительные залы для репетиций, дополнительный камерный зал, например, мы могли бы проводить мероприятия разных форматов. У нас нет пространства для хранения декораций, реквизита, костюмов. Очень мало этих пространств. Проблем очень много. Любой человек, который когда-либо приходил в филармонию, знает, что, например, зрительское фойе у нас очень-очень тесное, и комфортно ожидать начала концерта невозможно. Вот даже начиная с этого гардероба, с вешалки, наше здание не очень подходящее для того, чтобы принимать такое количество зрителей, которое мы сейчас принимаем. Поскольку у нас есть симфонический оркестр и ансамбль "Псков", еще два коллектива многочисленных. И они все и репетируют, и выступают на одной сцене. Понятно, что так быть не должно».

Поэтому филармония уже давно мечтает о новом здании. И вариант построить его на территории белорусского рынка, по мнению Марины Николаевой, был бы идеален.

«Эта территория расположена в центре города, то есть она доступна и для пешеходов, и для автомобилистов. Это пространство, несмотря на то, что это самый центр города, обладает все-таки не настолько жесткими регламентами, как в том месте, где располагается современное здание БКЗ. Такая ситуация, что мы не можем ни в высоту увеличивать размеры здания, ни вширь расти, это просто невозможно. Это можно делать только изыскивая внутренние ресурсы помещения и сокращая зрительские места. То есть увеличить сцену, например, сделать оркестровую яму, мы могли бы, только сократив серьезное количество зрительских мест. А это, конечно, плохой выход из ситуации».

Между тем директор - художественный руководитель Псковского драмтеатра, кинорежиссер Дмитрий Месхиев полагает, что строить новое здание для филармонии нерентабельно. А вот туристическая улица на месте белорусского рынка не помешает!

«В идеале нужно отремонтировать и достроить это здание филармонии, что будет намного дешевле, потому что в филармонии есть большая площадка. Там можно сделать стеклянную - во всю филармонию - пристройку, где будет и фойе, и все остальное. И сзади филармонии есть место, и даже проекты, насколько я знаю, какие-то по этому поводу есть. Поэтому строить новое здание филармонии, с моей точки зрения, неправильно. С моей точки зрения, правильно в таком элитном месте, которых практически уже не осталось в городе Пскове, построить жилье и первые этажи, где будут магазинчики и прочее. Потому что в Пскове, туристическом городе, нет ни одной торговой улицы, которые есть во всех туристических городах мира, где есть сувениры, одежда, ремесленники и так далее. С моей точки зрения, такая туристическая улица в жилом районе с магазинами очень нужна городу Пскову».

Территория белорусского рынка находится в упадке, но очень значима для города, отмечает главный архитектор Псковской области - руководитель регионального управления архитектуры и градостроительства Евгений Шапкин. И потом… она интересна с градостроительной точки зрения, так как соединяет две улицы и выходит на набережную. В разные годы звучало много предложений по поводу того, что должно быть на месте белорусского рынка, но по большей части они были не очень интересны и проработаны, отмечает главный архитектор региона. Сейчас работа ведется в более верном направлении, и можно говорить о двух возможных вариантах развития территории.

«Стоит оставить тему рынка, но сделать его современным. Часть крытого рынка, часть – открытая, и он должен подразумевать собой не только лотки с овощами и фруктами. В принципе, нужно место, где вы можете и перекусить, и отдохнуть с детьми, нужна какая-то развлекательная составляющая. Она может быть как внутри здания, так и снаружи. То есть некая точка притяжения для горожан и гостей. Территория не маленькая, если грамотно подойти, там все очень удачно складывается. Есть момент, что есть филармония, старое здание, хотелось бы, может быть, новую филармонию поставить. То есть это, наверное, тоже было бы возможно. Но здесь очень важно понять мнение городской администрации. Вопрос обсуждается, он решается, мы задействованы в нем, но каких-то решений пока не принято».

Председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России, писатель, журналист Тамара Вересова вспоминает: когда-то считалось, что на месте, где сейчас пока еще находится белорусский рынок, будет большой университетский сквер. По сути этот сквер существует, но он намного меньше, чем ожидалось, поэтому было бы правильным отдать территорию рынка для расширения его территории. А еще лучше — чтобы этот сквер был не просто университетским, а общегородским, полагает Тамара Вересова.

«Я очень удивилась, что университетский сквер оказался настолько мал. Поэтому я считаю и уверена, что меня поддержат коренные псковичи и все, кто любит наш город, что на зеленых зонах строить ничего не надо, а университету необходим сквер. Они там могут установить архитектурные формы - малые и немалые. Я считаю, что расширить сквер университета было бы здорово. Это бы украсило город».

Отдать территорию белорусского рынка под строительство филармонии — неразумная идея, считает псковский промышленник Игорь Савицкий. Во-первых, по его мнению, в Пскове и так много учреждений культуры — с таким успехом скоро их будет больше, чем самих артистов, и строить еще одно (даже если это новое здание филармонии вместо старого) совершенно неразумно, отметил бизнесмен и предложил свой вариант использования территории белорусского рынка.

«В центре городов обычно кафе и торговые центры. Когда вы приезжаете в нормальный город, где развит туризм, будете ходить вокруг филармонии в центре города? Пускай там будет 20 ресторанчиков, кафе, пять бутиков. Это центр города, люди там должны гулять, пить кофе, обедать, покупать необходимые или красивые вещи, сувениры. С филармонией это как-то совершенно неразумно».

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР», член общественного совета при комитете по туризму Псковской области Гелена Самохвалова подчеркивает, что белорусский рынок располагается в очень привлекательном месте — в окружении достопримечательностей и в шаговой доступности от Псковы, поэтому было бы здорово сделать на месте рынка пространство для проведения событийных мероприятий: например, фестивалей (от исторической реконструкции до современного искусства) или концертов. В этом смысле гармонично вписаться в новое пространство могло бы и новое здание филармонии.

«Это очень интересное предложение, но я бы его осуществила, может быть, и не в стандартном виде классического филармонического архитектурного закрытого сооружения. Может быть, с летней сценой, с возможностью вокруг поставить еще какие-то мобильные места. То есть не объект капитального строительства, закрытый со всех сторон. Все-таки у нас сейчас много культурных, музыкальных мероприятий проходит в новых современных форматах. И использовать пространство стоит более широко, чем стандартное и привычное в понимании филармонического здания. Лучше найти современный проект, у нас очень креативные архитекторы. И поставить в новом, современном виде».

Как показывают мнения наших спикеров, ярых противников закрытия белорусского рынка особо не просматривается — все понимают, что с этим «бельмом на глазу» исторического центра Пскова надо что-то делать. А вот что именно делать - вопрос дискуссионный. Одни хотят филармонию, другие — сквер, третьи — торговые ряды. А если, к примеру, спросить мнение всех горожан, то вариантов окажется еще больше. Только бы не потеряться в их многообразии! А когда слишком долго выбираешь, можно не заметить, как пройдет еще лет 20 и доживающий последние дни белорусский рынок превратится в еще один городской пустырь.

Татьяна Иванова