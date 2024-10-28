Общество

Закон об исключении посредников при приеме экзаменов у мигрантов принят Госдумой

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете организации и проведения экзамена по русскому языку для иностранных граждан третьими лицами.

В частности, законом устанавливается запрет для организаций, уполномоченных на проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, передавать права и обязанности по его проведению и выдаче сертификата третьим лицам, а также привлекать третьих лиц к организации его проведения, пишет «Интерфакс».

Правительство РФ будет определять перечень образовательных организаций, уполномоченных на проведение экзамена, на основании предложений Минобрнауки РФ по согласованию с МВД РФ и Рособрнадзором.

Согласно закону, сертификат о владении русским языком, о знании истории России и основ законодательства РФ на соответствующем уровне смогут выдавать только государственные учреждения, включенные в установленный правительством перечень учреждений, проводящих экзамен.

Авторами закона стала группа депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как он отметил в своем Telegram-канале, «средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году, увеличился с 5% до 30%».

«По данным МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приеме почти 5 тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано», - написал Володин.

Напомним, ранее ПсковГУ получал предостережения из-за экзамена по русскому языку для мигрантов.