Общество

Игорь Дитрих: Расширение налоговых льгот – дань уважения защитникам Родины

Расширение налоговых льгот на участников специальных задач – это проявление уважения к тем людям, которые защищают нашу Родину. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, глава комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Расширение льгот на участников спецзадач и членов их семей — один шаг из многих шагов в рамках государственной поддержки данных категорий граждан. Участники СВО и спецзадач, вдовы и дети погибших должны иметь доступ к льготам. Конечно, может кто-то сказать, что это капля в море, но если все эти льготы, которые планомерно государство поддерживает, суммировать, это очередной плюс. Это дань уважения, чести тем категориям лиц, которые защищают нашу Родину», - отметил Игорь Дитрих.

Напомним, законопроектом, который рассмотрели на заседании комитета по труду и социальной политике, предлагается, в частности, распространить налоговые льготы, предоставленные ранее участникам специальной военной операции и их супругам, на лиц, принимающих (принимавших) участие в выполнении специальных задач и их супругов.