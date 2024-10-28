Введение обязательного распределения студентов-медиков обсудил соцкомитет Собрания 

Обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Вопрос о возвращении обязательного распределения для выпускников медицинских образовательных учреждений, проходивших обучение за счет бюджетных средств, обсуждается уже несколько лет и вызван прежде всего проблемой нехватки медицинских кадров.
«Проблему острого дефицита медицинских специалистов вряд ли удастся решить в среднесрочной перспективе несмотря на все усилия, направленные на повышение привлекательности вакансий в провинции. Сельские районы, северные территории, Дальний Восток и населенные пункты вокруг мегаполисов всегда будут уступать крупным городам по уровню зарплаты, инфраструктуре и другим условиям. В таких условиях заключение соглашения между государством и студентами медицинских образовательных организаций видится логичным и обоснованным: государство финансирует обучение, а выпускник обязуется отработать несколько лет там, где его труд особенно необходим», – следует из пояснительной записки.
По мнению авторов инициативы, учитывая острую нехватку медицинских кадров, обязательное распределение выпускников представляется разумной и необходимой мерой.
Ранее проблемы и пути решения дефицита медицинских кадров в формате круглого стола обсудили депутаты, члены Молодёжного парламента, студенты и преподаватели медицинских образовательных организаций, представители отраслевого профсоюза.