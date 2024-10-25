Общество

Бешеная кошка поцарапала хозяина и напала на собаку в пустошкинской деревне

Карантин по бешенству ввели в деревне Галузино Пустошкинского района и на прилегающей территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по ветеринарии Псковской области.

Указом губернатора Псковской области от 25 октября №241-УГ «Об ограничительных мероприятиях (карантине) по бешенству» введен карантин на территории эпизоотического очага: личное подворье в деревне Галузино Пустошкинского района и на прилегающей территории - неблагополучном пункте.

«Домашняя кошка стала вести себя неадекватно, сначала поцарапала хозяина, затем напала на домашнюю собаку, после чего пала. Госветврачи Пустошкинского района отобрали пробу для исследования. Псковская облветлаборатория установила диагноз - бешенство», – рассказали в комитете.

В настоящее время государственной ветеринарной службой Псковской области проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами.

По состоянию на 25 октября на территории области остаются 4 активных очага по бешенству.