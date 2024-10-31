Ирина Иванова покидает пост первого замглавы администрации Пскова

Ирина Иванова покидает пост первого заместителя главы администрации Пскова в связи с назначением директором Корпоративной академии правительства Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.
Фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Telegram
«Ирина Иванова не остается в должности (первого замглавы администрации Пскова - ред.)», - сообщили в администрации.
Напомним, Корпоративная академия правительства Псковской области займется развитием компетенций государственных и муниципальных служащих.