Александр Братчиков: Распределение медиков может помочь преодолеть дефицит кадров

Распределение медиков может помочь преодолеть дефицит кадров. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что в СССР при системе распределения студенты, которые получили красный диплом, исключались из этого списка. Их освобождали от права ехать по направлению, а также освобождали тех, кто оставался преподавать на кафедре.
Напомним, на минувшей сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля.