Общество

Александр Братчиков: Распределение медиков может помочь преодолеть дефицит кадров

Распределение медиков может помочь преодолеть дефицит кадров. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я выступаю за эту инициативу, в сфере здравоохранения серьезный дефицит кадров. Нужно подчеркнуть, что речь идет только о целевиках и о тех, кто учится за бюджетный счет. За вас платило государство, будьте добры отдать ему долг. Можно вернуть деньги за обучение и идти работать, куда хочешь. Некоторые платные клиники сейчас выкупают студентов, оплачивают обучение и создают условия, чтобы люди работали», – сказал Александр Братчиков.

Он уточнил, что в СССР при системе распределения студенты, которые получили красный диплом, исключались из этого списка. Их освобождали от права ехать по направлению, а также освобождали тех, кто оставался преподавать на кафедре.

Напомним, на минувшей сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля.