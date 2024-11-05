Общество

Марина Гаращенко: Привлекательность профессии врача увеличивается

189 молодых медицинских работников привлекли для работы в Псковской области в 2024 году. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В общей сложности в 2024 году мы привлекли 189 медицинских работников на весь регион. Это молодые специалисты. Но я вам хочу сказать, что это достаточное количество. Сегодня в отрасли работает порядка 1500 врачей. Степень укомплектованности от 75% до 80%», — сказала Марина Гаращенко.

Она отметила, что в медицинские вузы один из самых больших конкурсов, и привлекательность профессии для молодых людей увеличивается с каждым годом.

«Мы видим ребят и молодых людей с горящими глазами, школа наставничества работает. Приходят они в основном на первичное медицинское звено. Это терапевты и педиатры», — добавила Марина Гаращенко.