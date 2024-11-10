Общество

Сергей Вострецов: Пора вернуть рабочим почет и уважение

Почет и уважение рабочим специальностям пора возвращать не только на словах, но и рублем. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя предложенную в Госдуму реформу о запрете принятия в школы детей мигрантов, не знающих русский язык.

«Мы рады, что инициативы профсоюзов России СОЦПРОФ власть слышит и реализует. Мы уже пять лет бьёмся над проблемой перегруза наших садов и школ детьми работников, приехавших к нам из бывших советских республик. То, что к нам в страну приезжают люди на заработки, — это нормально, но их семьи должны оставаться дома», - отметил Сергей Вострецов.

Он также считает, что семья приехавшего на заработки человека может приезжать в Россию только в случае, если тот принимает решение стать гражданином России.

«Во всех других случаях его жена и дети должны оставаться на родине. Если нашему правительству удастся восстановить систему профтехобразования на уровне Советского Союза, то в ближайшем будущем нам и вовсе не нужны будут никакие мигранты. Хороший рабочий в СССР получал больше инженера. Пора вернуть рабочим специальностям почёт и уважение, и делать это не только на словах, но и рублём. Дети должны гордиться тем, что их родители представляют рабочий класс, а не каких-то там чинуш, банкиров и депутатов! Человек труда должен стать во главе страны!» - прокомментировал Сергей Вострецов.

Напомним, в Государственную Думу внесут законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.