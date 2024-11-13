Общество

Случаи гриппа в Псковской области пока не выявлены – Анастасия Повторейко

На сегодняшний день вирус гриппа в Псковской области не фиксировался. Об этом главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день вирус гриппа в Псковской области не фиксировался. Это значит, что у нас есть время, чтобы создать коллективный иммунитет. Для вакцинации есть еще две недели», – сказала Анастасия Повторейко.

Она уточнила, что COVID-19 стал сезонным заболеванием и занял «свою нишу». Рост заболеваемости начинается с июля. Осложненных случаев при этом не так много.

Напомним, кампания по иммунизации против гриппа продолжается. В регионе уже привились 223 тысячи 736 человек.