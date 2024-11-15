Общество

Александр Борисов: Не раз жители Псковской области вставали на пути врагов на границах государства

Председатель Псковского регионального отделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов выступил с лекцией «Потягнем за Отечество!» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Я признателен всем вам за интерес к истории, интерес к деятельности регионального отделения Российского военно-исторического общества. Выражаю огромную благодарность губернатору Псковской области, который является главой попечительского совета нашего регионального отделения за идею проведения подобного рода лекций, посвященных истории Псковской земли», – сказал Александр Борисов.

В своем выступлении он рассказал о создании Российского военно-исторического общества, его историю до 1917 года. РВИО было воссоздано в 2012 году указом президента России Владимира Путина по инициативе Владимира Мединского. 14 марта 2013 года в Москве на учредительном съезде он был избран председателем общества и остается им и поныне.

«Мы решили назвать сегодняшний видеолекторий "Потягнем за Отечество!" не случайно. Именно этот девиз стал девизом Псковской области, и его уже упоминал Михаил Юрьевич в своем выступлении. Основан он на словах князя Довмонта, который произнес их во время сбора ополчения против литовского князя. Наш край всегда был форпостом России, ее щитом на западных рубежах. Не раз жители Псковской области вставали на пути врагов на границах нашего государства. На Псковщине жили и воевали герои, которые вошли в историю России», - добавил Александр Борисов.

В своей лекции он рассказал о героях разных эпох, чьи имена вписаны в летопись воинской славы нашей страны, таких как князь Довмонт, Иван Шуйский, Александр Матросов, Матвей Кузьмин. Рассказал о подвигах современных продолжателей воинских традиций, защитников Отечества, которые находятся в зоне СВО.

Также участникам лекции показали несколько выпусков программы «Истфакт».

«В поисках Вороньего камня»

«Воевода Шуйский»

«Псковские партизаны»

«Новогодний позор Абвера»

«Великолукский Сусанин»

«Малый Сталинград»

«Освобождение Пскова в 1944 году»