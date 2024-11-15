Александр Борисов: Не раз жители Псковской области вставали на пути врагов на границах государства

Председатель Псковского регионального отделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов выступил с лекцией «Потягнем за Отечество!» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Я признателен всем вам за интерес к истории, интерес к деятельности регионального отделения Российского военно-исторического общества. Выражаю огромную благодарность губернатору Псковской области, который является главой попечительского совета нашего регионального отделения за идею проведения подобного рода лекций, посвященных истории Псковской земли», – сказал Александр Борисов.
В своем выступлении он рассказал о создании Российского военно-исторического общества, его историю до 1917 года. РВИО было воссоздано в 2012 году указом президента России Владимира Путина по инициативе Владимира Мединского. 14 марта 2013 года в Москве на учредительном съезде он был избран председателем общества и остается им и поныне.
В своей лекции он рассказал о героях разных эпох, чьи имена вписаны в летопись воинской славы нашей страны, таких как князь Довмонт, Иван Шуйский, Александр Матросов, Матвей Кузьмин. Рассказал о подвигах современных продолжателей воинских традиций, защитников Отечества, которые находятся в зоне СВО.
Также участникам лекции показали несколько выпусков программы «Истфакт».