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Общество

За срыв сроков строительства школы по нацпроекту наказали подрядчика в Пыталовском округе

15.11.2024 10:17|ПсковКомментариев: 0

По постановлению прокурора Пыталовского района недобросовестный подрядчик ООО «СК "Развитие"» привлечен к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации мероприятий национального проекта «Образование».

Установлено, что между администрацией Пыталовского муниципального округа и ООО «СК «Развитие» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству здания средней школы в деревне Линово. Предусмотренный муниципальным контрактом срок окончания работ – до 1 августа 2024 года.

В нарушение требований законодательства о контрактной системе подрядчик обязательства в полном объеме в установленный срок не завершил, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

По постановлению прокурора района директор ООО «СК «Развитие» привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом) с назначением наказания в виде штрафа.

В настоящее время работы по строительству здания нового образовательного учреждения завершены на 80%. Ход и качество выполнения работ поставлены на контроль в прокуратуре района.

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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