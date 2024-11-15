Общество

Сотрудники Псковского музея приняли участие на видеолектории «Потягнем за Отечество!»

Сотрудники Псковского музея-заповедника стали слушателями видеолектория «Потягнем за Отечество!», который прошел в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Данное событие организовано Псковским региональным отделением Российского военно-исторического общества по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, руководителя попечительского Совета реготделения РВИО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Основными докладчиками мероприятия выступили председатель Псковского реготделения РВИО Александр Борисов и ведущий проекта «Истфакт» Артем Татаренко.

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Слушателям кратко рассказали о знаменитых псковичах и людях, совершавших свои подвиги на Псковской земле, – Александре Невском, Петре Витгенштейне, Александре Матросове и других. Были упомянуты и исторические проекты, реализуемые в Псковской области. Среди них и фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» и исторический праздник «Воевода Шуйский». Затем были представлены избранные выпуски проекта «Истфакт», в том числе созданные при поддержке Псковского музея.