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Александр Борисов: Формат видеолектория для нас новый, но мы с ним справились

Формат видеолектория предложил использовать Российскому военно-историческому обществу губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом председатель Псковского реготделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я хотел бы начать со слов благодарности нашему губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за возможность, которую он предоставил Военно-историческом обществу и за то, что он стал инициатором, флагманом такого рода серии просветительских мероприятий. Глава региона первым провел просветительскую лекцию о ратной славе Псковской земли, которая прошла, на мой взгляд, с серьезным успехом и нашла серьезный отклик в обществе. Он нам предложил продолжить это важное просветительское начинание. И реготделение Российского военно-исторического общества, конечно, за эту идею ухватилось, хотя формат для нас немного новый. Но мне кажется, мы с ним успешно справились, это было видно по позитивной реакции зала на серию фильмов проекта "Истфакт". Результатом этой работы, на мой взгляд, должна стать вовлеченность, чтобы как можно больше людей заинтересовались нашей военной историей. Мы хотим, чтобы как можно больше псковичей узнали о наших героях и, может быть, даже освоили какие-то форматы участия в наших программах», – рассказал Александр Борисов.

В рамках видеолектория также демонстрировались исторические фильмы, которые были созданы в течение последних лет, посвященные различным героям прошлого.

«Фильмы о различных исторических событиях, на мой взгляд, один из самых удачных форматов популяризации истории. И было бы неправильно не воспользоваться возможностью показать эти фильмы как можно большей аудитории. Я уверен, что цикл фильмов не закончен, потому что во время своих выступлений я называл имена героев, о которых, я уверен, нам еще предстоит снять подобного рода материал. Это всегда интересно, это доступно, и это привлекает внимание людей», – уточнил Александр Борисов.

Напомним, видеолекторий «Потягнем за Отечество!», организованный Псковским региональным отделением РВИО, состоялся в Пскове.

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Ранее Михаил Ведерников подготовил и опубликовал лекцию на тему ратной славы Псковской земли. Видеозапись выступления размещена 6 октября в Telegram-канале политика. С данной лекцией глава региона выступил перед военнослужащими, дружинниками, студентами и юнармейцами.