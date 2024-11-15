Общество

Молодежный общественный совет начал работать в Великих Луках

14 ноября возобновил работу Молодежный общественный Совет при главе администрации города Великие Луки, сообщается в Telegram-канале главы администрации Великие Луки Андрея Беляева.

Фото: Telegram-канал Андрея Беляева

«Молодым дорогу для участия в развитии города! Сегодня возобновил свою работу Молодежный общественный совет при главе администрации города. В общественный Совет вошли 9 активных и инициативных представителей молодежи», - пишет Андрей Беляев.

Также 14 ноября состоялось первое заседание, на котором были избраны руководитель совета, его заместитель и секретарь.

«Непринужденно, открыто поговорили о вопросах, которые сегодня волнуют молодежь, а также наметили планы дальнейшей работы», - подытожил глава администрации.